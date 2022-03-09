政Whats噏：緊急警示　柯仔叫人唔使驚　麥仔以為伊拉克打到嚟

政府今日(9日)傍晚，突然透過緊急警示系統向市民發放消息，指伊利沙伯醫院已更改用途，非染疫患者切勿前往。由於警示聲音來得突然，不少街上行人都低頭查看，有議員就亦都唔明白點解先有英文提示，之後先有中文；有議員就叫大家唔使驚，更有網民以為俄烏化武入侵香港添！

由於警示響咗一段時間，有好多議員都對警示感到好奇。其中議員陸頌雄指有好多市民以為手機中毒，因為手機忽然不斷震動、彈出大段英文，仲講咗一大堆英文，佢就指呢個係政府緊急廣播，至於點解先英文、後中文，搞到好多人以為手機中毒，就要問返政府啦。

此外，觀塘區議會主席柯創盛(柯仔)就指相信大家都收到訊息，叫大家唔使驚，不過就有網民指已被疫症嚇到在成惶成恐日子，突然比巨聲嚇得一跳，愈來愈覺生活很灰，仲有網民以為俄烏化武入侵香港，要緊急撤離咁話喎！

至於沙田區議會主席麥潤培(麥仔)就話，佢頭先部手機個訊息一震，手機係咁響，仲以為伊拉克打到嚟啊，定係俄羅斯有2個粒原子彈掉咗落嚟。而因立法會宣誓風波而被港府褫奪議席嘅前議員梁頌恆，就話政府用咗1.5億港元同一秒教大家要熄咗電話個掣，都咪話唔叻仔喎。