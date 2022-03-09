政府警示如「試咪」　全城公關來「抽水」

受新冠肺炎疫情影響下，本港醫療系統極度緊張，近日有多間醫院陸續轉為指定醫院，集中處理新冠患者，其中包括伊利沙伯醫院。政府今日(9日)下午兩度發出中英文緊急警示，提醒市民，伊院今起成為定點醫院，專收新冠病人，一時全港市民手機同時發出的警示聲，猶如戰時防空警報，其後作為熱話潮流尖端的廣告公關，爭相發貼「抽水」，當中最快的更在晚上7時許如雨後春筍般出現。

率先搶閘「抽水」的當屬香港宜家家居(IKEA)，其社交平台貼文於今晚7時許出現，並寫道「宜家家居提示，IKEA減價SALE 3月9日就結束了。其他人士請前往，多謝大家配合。」更配上一幅模仿政府緊急警示並配有一隻猴子的圖片，上書「緊急提示，IKEA減價SALE 最後一日。」不少網民留言指該公關「跟得好貼」、「超快手」、「靚抽」；亦有人表示「果然IKEA 嘅小編唔會令我失望」。

此外，亦有不少市民貼出自己電話收到政府警示的截圖，有人對此表示「唔係天災，send 個SMS咪得囉，點解要搞啲咁嘅嘢出嚟」、「我以為俄羅斯、烏克蘭打到嚟香港，叫人入防空洞」