觀塘婚紗店突結業　涉款逾百萬　店舖疑賣禮服套現

早前有準新娘透過議員反映，觀塘1間提供婚紗租借服務的婚紗店突然「結業」，令多名準新人蒙受損失，而涉事苦主更多達110名，估計涉款近100萬港元。當時海關及警方表示收到相關舉報，而消委會亦高度關注事件。涉事店舖近日再有新「動作」，網上流傳疑似由婚紗店發出的訊息，附有婚紗禮服的價錢，疑似想藉此套現。

曾為苦主跟進事件的議員鄧家彪透露，涉事婚紗店為Dolly Bridal，提供租借婚紗、晚裝等服務，其社交專頁以「歐美品牌婚紗晚裝」作招徠，又指有大量優惠，亦有上載顧客婚禮照片，在去年12月仍推出優惠推廣。有苦主上月聯絡有關公司，才發現公司已經倒閉。另有苦主在婚禮前1天才得悉店舖結業，影響結婚當日做儀式。

有苦主群組發現有關公司至少有8個「分身」，使用同一地址、電郵，但有不同的店舖名字。當時海關指已接獲相關舉報，正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》，包括沒有合理理由相信將能在協定或合理的時間內供應有關產品等，會採取適當的執法行動。警方指，觀塘警署在1月1日接獲1宗報案，警方現把案件列「雜項事件」處理。

工聯會社區幹事李嘉恒今日(9日)向東網表示，近日有苦主透過通訊軟件收到推廣訊息，當中附有一觀塘工商業大廈地址，並寫有「價(錢)600婚紗；500掛(褂)；500男裝；500其他或晚裝」，似是指以數百港元出售婚紗及晚裝等。

訊息最後寫到「你如果揀啱可以自己試。因為我本身唔係做呢行。幫吾(唔)到你哋着」，由於沒有留下聯絡方式，故無法追尋訊息是由誰人發出。

李指，有苦主今日隨即上門了解情況，但未有向負責人了解發生何事，但見到單位內有人在搬動貨物，門外亦貼有似是清盤的告示。李呼籲負責人能主動向苦主聯絡，交代事件始末並向他們作賠償。而有關部門應繼續跟進，了解其銷售手法是否有問題。