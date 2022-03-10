港鐵去年錄16宗嚴重延誤事故罰款1900萬　將回饋市民

港鐵發生列車事故會影響市民出行，去年12月初港島綫銅鑼灣站更有列車於行駛時「甩門」，令港島綫服務延誤。據港鐵初步資料顯示，港鐵去年全年的嚴重延誤事故達16宗，需按機制罰款1,900萬港元，金額按年升26%。該筆罰款連同港鐵於業務錄得利潤而回饋的款項，將以每程3%車費折扣的方式，於今年6月實施票價調整時回饋乘客，並維持至少6個月。

根據服務表現安排，每宗延誤達31分鐘或以上的事故，若成因與港鐵有關，港鐵需按每宗事故的延誤時間長短提交罰款。港鐵回覆東網查詢時，去年共錄得16宗相關延誤事故，初步確認由港鐵控制範圍的因素引起，故罰款共1,900萬港元。

翻查資料，港鐵前年共發生8宗嚴重延誤事故，需罰款1,500萬港元；2019年則發生10宗延誤31分鐘或以上的事故，須罰款8,650萬港元，是引入機制以來最多。

港鐵表示，港鐵的乘客車程準時度於去年維持99.9%。至於港鐵現時提供3.8%車費扣減優惠將維持至今年6月票價調整生效日前。港鐵指一直審慎考慮整體經濟環境、乘客意見、公司財政狀況等多方面因素，在平衡社會責任及企業財政穩定下，密切留意市場情況，不時檢視各項優惠安排。

除了上述罰款，港鐵根據「分享利潤機制」，每年需從基本業務中的利潤，抽取部分利潤來回饋乘客。港鐵將於今（10日）日下午公布去年度業績。