《專上條例》修訂案將交立會　張炳良：自資院校不應當邊緣角色

政府前年就檢討《專上學院條例》(第320章)展開公眾諮詢，而修例是期望配合自資院校最新發展及運作。自資專上教育委員會主席張炳良接受訪問時表示，教育局擬向立法會提交有關《條例》修訂草案。張認為，自資院校不應只擔當「邊緣角色，稍作配合」，長遠資助及自資院校必須並行發展。

張認同自資院校經營艱難，但每間院校均需長時間經營，方能達到頂尖水平。雖然院校之間互有競爭，但亦能協調，例如在開辦課程，資助院校資源充裕，可定位發展實驗室為本的課程，而自資院校則發展其他特色課程。

以商科為例，各院校課程均具特色，「若院校認為自己課程沒有賣點，只是因應市場需求而重複開辦課程，這就不是長久的辦法。」張強調香港教育應跨學科發展，故政府應審視社會發展和大方向，從而制定及推動具策略的發展，而院校開辦新課程時，亦不應只以就業前景及市場人才需求作唯一考慮，否則學生只會着重物質主義。

張坦言，社會仍普遍存在傳統觀念，認為自資院校是較資助大學次一等，政府及社會必須正視問題。他指，香港高等教育長遠發展，需政府資助院校與自資院雙軌並行發展，「自資院校的角色不是「補足」(supplementary)資助院校， 只擔當邊緣角色，稍作配合。反之，自資院校應與政府資助院校互補(complementary)，各有優勢和特色，讓學生按興趣、能力入讀最合適的院校。」張又鼓勵及支持香港學生走訪各地拓闊視野、豐富人生和體會。