檢測污水鎖定高風險區域　環保署收集資料分析

檢測污水，鎖定疫情傳播較高風險區域的大廈，但染疫者眾，隔離設施不勝負荷，確診者需留家自我隔離，與此同時，當局2月26日起接納快速測試結果，大量確診者留在社區，令該區污水樣本的病毒含量上升，或影響當局研判高風險地區。環境保護署表示會根據所收集資料分析，包括該區已確診人數，𨤸定高風險區域。

環保署、渠務署及香港大學等400人自2020年組成環境局污水監測團隊，於各區檢測點抽取污水化驗，固定地點的採樣站由24個上升至154個，覆蓋約500萬人口。每天採取約110個污水樣本，第5波疫情至今，檢測超過1萬個污水樣本，並於107次圍封檢測中找出1.32萬名確診者。

環保署副署長徐浩光說，他們24小時循環運作，前線員工早上到指定檢測點抽取污水樣本，中午時分送到大學化驗，職員晚上收到化驗結果，分析並檢視各地區或指定區域的潛在傳播風險，包括考慮區內污水病毒量紀錄及趨勢、樓宇及人口密度及已知確診者數量，以鎖定高風險區域，交由食物及衞生局決定強檢大廈名單，揪出隱形患者。

污水樣本的Ct值約24會定義為病毒量高區域，而Ct值28至38則風險較低，結構上人口密度愈高，潛在傳播風愈大，尤其公屋等大型樓宇。徐浩光表示，分析地區是否高風險時，會參考確診人數及已呈報的快速測試結果的資料。