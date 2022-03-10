東方日報A1：公院半清空　踢走非疫患無陰功

昨日本港新增5.8萬宗病例，累計更超過58萬人染疫，且超過2,600名疫患死亡！抗疫表現混亂不堪的港府，特首林鄭月娥終於肯戴口罩，並轉口風，全民檢測恐胎死腹中，改為在公院上演「大龍鳳」，病人塞爆多間公院後大半個月，終於後知後覺調整抗疫策略，歷史性清空全港公立醫院近半床位，以約9,000張病床收治新冠病人，同時宣布把伊利沙伯醫院及另外3間醫院即律敦治、靈實及馮堯敬均轉型為接收新冠患者的定點醫院。有關注病人組織擔心當局「清空」一半公院的狠招，勢令眾多病人被迫轉院、出院，恐當局解除新冠高死亡率及醫院危機的招數，變成病人另一個大危機。

衞生署衞生防護中心昨表示，本港新增25,991宗核酸確診個案，輸入病例佔7宗，其餘均屬本地感染，加上快測平台的32,766名成功登記個案，本港昨錄得58,757宗個案，數據顯示本港疫情仍處高位。而截至昨午，單日再多195名新冠病人離世，加上95宗滯後呈報個案及一宗殮房呈報的死亡個案，共增291人離世，第5波累計死亡個案最少有2,600宗，年齡介乎11個月至108歲，死亡率為0.46%，當中近九成半屬65歲或以上長者。

染疫人數飆升令公立醫院服務緊張，為集中患者、專家、資源及救治，政府宣布於下周日（13日）正式把伊利沙伯醫院轉為新冠病人定點醫院，提供約1,500張病床。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時有200多人要轉院，另有約100人獲安排出院，料在3至4日內完成；其他創傷病人則會送到威爾斯親王醫院及瑪麗醫院。而伊院附近的逸東酒店也會提供房間供有需要的醫護暫住。

何續指，伊院有必要預留床位予癌症、在加護病房的病人，加上要有足夠空間確保有符合感染控制要求，故不可能用盡院內2,000病床，只可提供約1,500病床給疫患。她亦透露，位於將軍澳的靈實醫院、港島區的律敦治醫院及東華三院馮堯敬醫院，也將轉成定點醫院。她強調，醫管局須加強分流在社區的確診者，尤其屬於高危群組的70歲以上長者，5歲以下小童、懷孕28周及免疫力受抑制人士。有消息指，未來或再有地區性重點更多醫院改作指定醫院。

特首昨早表示醫院目前難以做到「床等人」，需以措施分流新冠病情，希望私家醫院接收部分醫管局病人。當局指，私家醫院已提供263張病床，共轉介94個病人。醫管局也稱中大醫院已接收8名新冠病人，年齡介乎61至81歲。

香港病人政策連線主席林志釉表示，關注因醫院轉型而須轉院的非新冠病人，尤其是在運送到另一間醫院時，若病人本身狀況差，身體需依靠連接呼吸機、靜脈注射，甚至是插喉等醫療設備時，如運送途中有「任何錯誤」，如設備忽然鬆脫、臨時停電時，或會影響安危。

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