發展局倡起動九龍東辦事處運作多5年　延續轉型核心商業區

政府早於2011年宣布將九龍東轉型為另一核心商業區，以支持香港經濟發展。而自2012年6月起，發展局正式成立起動九龍東辦事處，由多個不同界別專業人士組成，至今已運作10年，日前發展局釋出最新立法會文件，期望可以延續辦事處運作，為期5年。

根據最新文件表示，由於辦事處目前正進行多項工作，為延續和繼續九龍東轉型的發展，期望可以進一步延續辦事處的運作，為期5年，即由2022年4月起至2027年3月，以進一步推動九龍東的轉型，在已建立的信任及緊密合作的關係上繼續提供促進服務。

文件指出，現時辦事處已有工作，例如倡議「易行九龍東」概念，新建及改善現有行人路、過路處及後巷，應用智慧科技，改善連繫及易行度，未來將研究進一步延伸行人網絡至九龍東腹地的住宅區；又作為智慧城市試驗場，推動各種測試及創新技術和創意項目；另有為高級商業、寫字樓提供商業空間，未來將透過落實已規劃的綜合發展項目和鼓勵工業大廈的改裝及重建，致力維持區內的土地供應作商業發展，以促進九龍東轉型等。