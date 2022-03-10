大灣區航空萬事俱備　許漢忠：疫情退卻後一定有動作

即使疫情在過去逾一年重挫全球航空業，由深圳東海航空董事長黃楚標創立的大灣區航空仍無懼「疫市」，上月更獲發牌，可營辦編定航程的逾百條航線。身為大灣區航空董事、機場管理局前行政總裁許漢忠接受訪問時表示，公司的籌備工作已經超過一年，現時萬事俱備，無奈香港疫情持續嚴峻，公司亦受影響，飛機的引進工作亦慢了及複雜了。至於何時首航，他形容香港抗疫成功後就一定有動作。

許解釋，公司現時已經有2架飛機，機組人員約40名，全公司有百多名員工，時機成熟時會與大家構通。他期望疫情早日完結，又指一定要通關，不通關對業界經營好困難。他認為，由其他地區經驗來看，疫情穩定後需求就會反彈得很快，他亦對市場有信心。被問到大灣區航空的加入會為市場帶來競爭，甚至或令本地大型航空公司地位受到挑戰。許認為，市場談及的競爭是言過其詞，誇大新加入者對市場的影響。

另外，俄烏衝突導致油價急升，許承認行業成本會增加，期望燃油成本可以盡快恢復正常，不過公司未有進行燃油對沖，個人亦認為不應該做，指出是賭博的行為。

多名政協委員提出在香港國際機場，實施一地兩檢的提案，有份支持的許漢忠表示，由於三條跑道的建設，香港有條件在機場實施一地兩檢，強調一地兩檢如果可以做到，是將香港航空樞紐網絡擴展是全國各地。