未爆疫院舍推閉環管理　首批內地護理開工　羅致光：3萬月薪唔高

院舍是第5波新冠肺炎疫情重災區，政府公布多項措施保障長者，包括為加強支援安老及殘疾人士院舍方面，部分院舍將推行閉環管理，為照顧員安排專用酒店及專車，以免把病毒帶到老人院。勞工及福利局局長羅致光今（10日）表示，會優先選擇仍未出現感染個案的院舍進行閉環式管理，估計約有80多間，又強烈要求院舍的員工參與。

羅亦提到，明白部分員工可能需要照顧家人，因此有關安排很難強制進行，亦暫未能評估最終有多少間院舍可以參與，而昨天（9日）已開始有酒店給予相關員工入住，當局亦會不斷尋找合適的指定酒店。另外，當局亦計劃會在一些院舍外的空地，如停車場或前院後院等，協助放一些貨櫃改裝成的臨時宿舍，讓員工下班後不用回家可以到該處休息。

被問到若並非所有員工皆參與閉環管理，效果成效較低，羅致光指進行閉環式管理最好是全院的員工一同參與，但永遠不能做到百分百，強調有關措施是希望盡量減低社區傳染而帶入院舍。

至於招聘內地照顧員的政策，羅致光指招聘的人手會分成30至50人一批，分別來港，而首批已經正在工作，第二批期望近兩天接受訓練之後投入工作。他又指，由於相關工作要照顧一大批體弱的確診人士，因此薪酬連津貼3萬多港元並非特別有吸引力，招聘亦不容易。而公布措施後，亦有近3,000名本地人士表示有興趣加入該項臨時工作，當局會跟進安排招聘及訓練。