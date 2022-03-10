長者染疫可致嚴重肺炎　孔繁毅指血氧低於93%應求醫

長者染疫後病情更易惡化。港大內科學系臨床教授孔繁毅今（10日）表示，患者感染變種病毒Omicron後，很少有肺炎徵狀，但若居於安老院舍的長者受到感染，便會令其身體功能下降，之後影響吞嚥，或有機會引起吸入性肺炎，導致嚴重肺炎出現。

孔提醒，即使確診者檢測轉為陰性，亦有可能會有後期病徵出現，如呼吸道問題，則咳嗽等，約一個星期便可完全康復。至於有人建議市民可以透過血氧儀監察健康情況，孔提到血氧儀可以監察肺功能及整體血氧含量，如儀器上顯示的百份比低過93%，則代表身體可能出現毛病，如早期肺炎或心臟問題，要盡快入院求醫。

他又指出，打了針的市民如確診便會產生自然免疫力，等同接種了一劑疫苗，因此如果接種了一針或兩針的市民之後確診，可以在康復後，在12個星期後才接種第二或第三針。

而接種第二針疫苗後中和抗體會在3至6個月後開始下降，因此孔建議打第二針後12個星期便可以打第三針，中和抗體會即時推高，並維持一段較長的時間。