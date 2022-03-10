青衣隔離設施入住率維持8成　如房間供應緊張或需與非親友同住

本港第5波新冠疫情持續，社區隔離措施嚴重不足，位於青衣的方艙醫院在本月1日起正式啟用，保安局首席助理秘書長謝振中今早(10日)出席電台節目表示，截至昨日青衣社區隔離設施的使用率維持80%，約有100人完成隔離。由於市民完成隔離後，當局需時為相關房間進行清潔消毒，估計平均有約10%房間未能安排入住。他續指，希望盡量善用隔離設施床位，如房間供應緊張，屆時可能要安排入住人士與非親友同住。

謝振中亦承認青衣隔離設施在短時間內建成，故硬件是應急標準；本港人員亦欠缺管理大型社區隔離設施經驗，當局正陸續物色及招聘有相關旅遊業經驗人士協助營運，相信日後情況會有所改善。

他又指隔離設施中一般配備防疫和清潔用品，及日常家電等物資，分別由社署提供和社區人士捐贈。另外，若市民有需要亦可致電熱線，工作人員會透過WhatsApp詢問入住人士情況，再提供協助。至於膳食方面，承辦商每日會提供肉類、素食、流質等4至5類膳食，市民亦可以提出要求更換。