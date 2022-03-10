串謀謀殺及管無牌槍械兩罪成　男補習老師判囚27年

補習老師涉指使女網友與另一男子殺害與他有金錢轇轕的男子，且向女網友提供真槍及滅聲器連子彈，更親身教授開槍方法。該補習老師於本周一（7日）被陪審團裁定串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪成，今早（10日）被高院原訟庭法官李素蘭判處監禁27年。

本案首被告蘇緯軒（現年20歲，無業）及次被告蘇翰韜（現年31歲，補習老師）。他們同被控於2018年11月某日至12月31日期間，在香港與女子翟詠詩（現年20歲）及其他身份不詳的人串謀謀殺林靖峰。他們另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間，管有槍、滅聲器和彈藥。翟詠詩早前已承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，並出庭指證兩名被告。最終次被告被裁定兩罪罪成，首被告則脫罪。

據控方案情指，翟詠詩於2016年底在網上認識次被告，且曾與次被告性交，但二人並非情侶；2018年11月，次被告向翟指林靖峰到處騙財且背叛了他，因此想殺死林。其後，次被告把裝有3支真手槍等物品的袋交給翟保管，但訛稱是玩具槍，並着翟購置化學物，以製作炸藥殺人，次被告亦曾帶翟到荒廢校舍教她開槍。

翟在次被告介紹下認識首被告，並按指示把手槍等物品交給他，二人更曾一度展開殺人計劃，惟因翟漏帶手機而失敗。兩名被告先後被捕，次被告在警誡下稱正拍攝一齣反社會電影，否認意圖殺人或曾指示翟行事。他於自辯時又否認曾與翟性交，裝有真槍的袋是首被告交他保管，後來他再交予翟且不知內有真槍。

案件編號：HCCC 331/2020