染疫者眾　3月內可提供2萬隔離床位

特首林鄭月娥今（10日）召開記者會，表示在處理傳染病工作上，在處理感染者隔離有助減低病毒傳播，但在任何地方難做到徹底「早發現早隔離」。過去兩年採取嚴謹策略，如局方做追蹤，找出緊密接觸者，並安排他們隔離，強調有要有設施及人手處理。她指本港的檢疫設施「由無到有，由有到要有好多」，過去兩年的隔離工作做得井井有條，主要由醫院管理局協助。過去醫管局提供1900多床隔離病床，及後北大嶼山醫院香港感染控制中心增設820張病床接收染疫人士。

在第5波疫情下，林鄭表示需要增加社區隔離設施，包括公共康樂設施有300多個房間，亦重新在土地上新建設施，如竹篙灣檢疫中心。發展局現覓9塊土地興建設施，包括落馬洲河套區，相信會增加5萬個單位。另亦會徵用3座新建的公屋，約3400個單位，及租用酒店房間，有30多間酒店會參加作為社區隔離酒店計劃，有一半已投入服務，可提供1.5萬個房間。局方亦借用兩個大型過度性房屋，單位涉2500個。5個來源可提供有逾7萬個單位或床位。

發展局局長黃偉綸表示，河套地區以外的8個援建項目，佔地78.6公頃，提供4萬張隔離或治療床位，分為兩批落成。有6個項目，其中在青衣及新田的社區隔離設施已投入服務，總量有6800張病床。連同粉嶺、洪水橋、元朗潭尾等4個項目，3月內共提供有2萬個床位。

保安局局長鄧炳強表示，現時管理23個隔離措施，包括隔離酒店、青衣及新田社區隔離措施。他指23個設施提供1.8萬個房間或床位，截至昨天，整體入住率佔可使用房間逾4成。

鄧表示，消防處專線至今早收到1.9萬個信息，但有逾一半未有提供完整資料，或只是給予批評或「界like」。他指現有1700個個案已通過消防處專線，獲送至隔離措施，另有約300個個案正等待。