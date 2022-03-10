緊急訊息嚇親人　林鄭死撐效果不俗　日後會繼續使用

商務及經濟發展局昨日(9日)近傍晚時分，向全港市民手機發出緊急警示，不少網民批評遭短訊嚇窒，引起驚慌。特首林鄭月娥今日(10日)在記者會表示，昨天發出的緊急訊息是2020年由防疫基金資助成立系統，希望可在緊急情況下為市民提供實時信息。過去政府需要透過短訊發放訊息，但要長時間才傳送予市民，故參考其他城市後推出系統。

對於啟動緊急系統指標，她認為昨天用法是適合的應用，強調現時處於公共䘙生緊急情況，又指伊利沙伯醫院是當區龍頭醫院，亦有不少市民前往該急症室，故需要將有關消息通知市民。她又指，市民第一次收到通知會有不同的反應，見到網上有市民表示系統效果不俗，作為城市管理手段，如未來有緊急事項，如香港治安亦會有緊急情況，未來大家收到緊急提示都會明白發生何事。

對於有市民關閉警示，林鄭認為對他們沒有利，她又指自己昨日收到警告時，即時反應是「做咩事呢」，但強調可讓市民掌握到訊息。而她這2天在記者會上均佩戴口罩，林鄭表示是按風險評估，做出最適合的工作。