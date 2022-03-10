兩外傭指定檢疫酒店轉用途　3.19起入住者需另行預約

政府今日(10日)宣布，原定為外籍家庭傭工指定檢疫設施的香港沙田萬怡酒店及華逸酒店將轉作其他抗疫用途，上述兩間酒店會逐一聯絡受影響人士，為現正入住或計劃入住的外傭作出相關安排。

政府發言人表示，現時已入住及已預約於3月18日或之前入住該兩間酒店的外傭，會轉移至其他指定檢疫酒店接受隔離，至於已預約於3月19日或以後入住該兩間酒店的外傭，僱主或職業介紹所須為外傭另行預訂其他指定檢疫設施或指定檢疫酒店，原先已繳付的房費會全數退還。

現時正在香港沙田萬怡酒店進行檢疫的外傭，如強制檢疫令註明的完成檢疫日期為3月11日或之前，將繼續於原地完成檢疫；而正在華逸酒店進行檢疫的外傭，如強制檢疫令註明的完成檢疫日期為3月19日或之前，也將繼續於原地完成檢疫。

至於3月18日或之前，原定入住香港沙田萬怡酒店或華逸酒店的外傭，將安排分別遷往香港東涌福朋喜來登酒店及香港銅鑼灣皇悅酒店繼續檢疫，相關外傭、僱主或職業介紹所無須另行再為外傭預約繼續檢疫的房間。

而香港沙田萬怡酒店及華逸酒店會退回已繳付的餘下檢疫日子的房費，香港東涌福朋喜來登酒店及香港銅鑼灣皇悅酒店會逐一聯絡僱主或職業介紹所，收取餘下檢疫日子的房費，每位住客每晚費用分別為850港元及680港元，包括三餐膳食及其他費用。