蔬菜批發價較今月初下降近一半　港府指供應穩定籲市民勿過分採購

政府發言人今日(10日)表示，昨日(9日)由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，蔬菜批發價繼續回落，呼籲市民毋須過分採購。根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,100公噸，約為平日內地供應量的90%。其中經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為764公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為7.4及4.9港元，批發價較今月初下降近一半，蔬菜批發價已回落至平日水平。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

發言人續指，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約44公噸，約為平日內地供應量的8成半，而活豬供應正常；昨日冰鮮家禽貨量約為12萬隻，而本地屠宰的活雞則近1萬隻，供應亦大致穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32至33萬公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約三個月的庫存。