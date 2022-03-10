新田隔離營啟用　1房4床櫃桶無鎖　市民斥：去廁所要帶晒家當

香港新冠肺炎疫情嚴峻，多個隔離營亦陸續啟用，惟其設施卻屢屢遭患者詬病過於簡陋。讀者鄭先生亦向東網求助指，昨日(9日)被安排入住位於新田的隔離營後，發現一間房內竟放置了一張雙層床及2張單人床，而且未有提供床單及枕頭套，房間亦不能上鎖。他批評設施十分簡陋，亦欠缺私隱，更擔心如稍後再有其他患者同住一房，會提高傳播風險。

原本家住順天邨的鄭先生指昨日收到確診知後，未幾便被當局安排入住位於新田的隔離營。他形容房間設施乏善可陳，只有一部冷氣，4張床及4個不能上鎖的細櫃，插座則為內地使用款式，故需要使用轉插器方可使用電器。由於房間並無獨立廁所及浴室，他需要外出使用公用廁所。不過，他指由於房屋及細櫃均不能上鎖，故每次外出時，需要帶上所有私人物品，過程十分不便，不明白為何政府不能向入住人士提供門鎖及櫃鎖。

他形容，入住首晚難以入住，指摘局方未有安排床單及枕頭套，只能直接躺於床褥上，他又擔心離開後，有其他患者再入住，會衍生衞生問題，「即係我訓完其他人又直接訓上去」。他表示，現時房內雖只有自己一名住客，但擔心稍後再有其他患者同住一房，會提高傳播風險。