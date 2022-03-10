外界斥政府派物資落後　政府：正處理海量個案

早前市民搶購防疫用品，外界亦批評政府派發物資落後，確診者缺乏支援。特首林鄭月娥回應稱，希望大家明白正處理「海量」個案，如要一天內要將物資送到數萬位染疫者手上是很大工程，但會盡最大努力去做。她又指港府動員部門人數非常多，其中廉政公署於北角的總部已成為物流承辦商每天領取地址，派發物資包的地方。

中央多次重申港府需要履行抗疫主體責任，被問到她認為港府表現如何，她指由2020年1月起，香港的抗疫工作由高層統籌督導，該系統亦在處理沙士後建立的，全因當時的特首及有關局員對疫情沒有全面掌握。

她指現時3個級別的緊急應變系統，最高層為行政長官，在今次疫情開始不久，已提升至特首作為高層指揮。她表示，不單完全了解何謂主體責任，亦是每天在執行及實踐。

她續稱，當香港情況嚴峻，超逾可應對能力，她需要向中央提出要求作支援，但具體如何用好中央的資源，還是由她指揮。雖然港府應對疫情工作未必做得很好，但每天都在總結工作經驗及如何作完善。