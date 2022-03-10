網上搵工誤墮求職騙案　女子被申貸款痛失40萬元

女子慘墮求職騙案陷阱。有東網讀者反映，早前在一求職網站應徵一間公司投資顧問文書，及後假扮公司職員的騙徒向事主稱，該公司為合法投資公司，事主職責是收到內地老闆匯款後，交予合作的律師行。事主不虞有詐，期間曾向騙徒透露其個人資料及信貸報告。最終發現其身份遭盜用，被騙徒用以申私人貸款共200萬元，當中40萬成功批出並落入騙徒手中。

讀者表示，自稱公司負責人及主任的騙徒先後聯絡她，向她講解職責，事後還有一名自稱為律師行職員的騙徒聯絡她，承諾3月10日支薪。由於要接收匯款，騙徒訛稱銀行要審視事主的個人信貸記錄是否良好，要求她提供個人資料及信貸記錄。

至今年2月中旬，「公司職員」要求她到一銀行進行身份認證，同日其戶口便出現了40萬港元，由於事主以為是內地老闆匯款，故把錢轉到騙徒指定戶口。當她再被要求到另一銀行身份認證時，始知原來其個人資料及用作申請私人貸款。經追查後，發現有人利用其資料及偽造糧單，分別在多間銀行申貸款，牽涉共約逾200萬港元，幸其餘的申請都及時截停。

警方表示，於3月2日接獲一名姓郭女子報案，指早前於求職網站應徵工作，並向該公司提供其個人資料。其後該公司聲稱已匯入40萬港元至報案人之銀行戶口，並指示報案人將有關款項轉帳至一個指定銀行戶口。報案人事後發現該公司利用其個人資料，分別向4間銀行申請共200萬港元貸款，其中只有上述40萬元成功批出，其餘貸款則未被批核。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

由於近年疫情嚴峻，不少人加入失業大軍，騙徒吼準機會向急需現金周轉、或心急搵工的市民行騙，單計去年警方接獲1,074宗求職騙案的舉報，比前年多出742宗，升幅高達2.2倍；合共損失8,510萬港元。當中近99%的求職騙案。