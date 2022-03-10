重開首日　理髮舖速剪店現人龍　髮型師3小時為40人剪頭

多人已留長「煩惱絲」，今早蜂擁理髮店修剪頭髮。全港理髮店今日(10日)獲准重開，多區速剪店拉起人龍輪候斬斷煩惱絲，有髮型師稱早上開店後的3個小時內做個不停，已至少剪了40多人的頭髮，客人數量較平日明顯大增。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會中，就市民近一個月不能理髮會否不方便時，指現時疫情嚴峻，食衞局同事去審視某些甚麼處所可放寬時，會平衡不同考慮，例如對市民不便、風險等。而髮型屋因曾出現爆發，重開其實有風險，因此呼籲遵守防疫措施，市民有病徵時不要去，職員亦應定期做檢測。

理髮店自上月10日起停業一個月後重開，東網記者中午分別到沙田新城市商場、奧海城的速剪店視察，發現各間速剪店內均已坐滿客人，門外亦排了5至10人排隊，其中奧海城的一間理髮店有至少16人等候剪髮，等候的人士大多為男士，部分的頭髮已顯得頗長。

在理髮區，客人表達理想髮型後，理髮師均「手起刀落」，沒有猶豫地為客人剪短頭髮，似乎一個月停業未有令刀工生疏，客人普遍亦未有挑剔。髮型師張女士則表示，重開日的客人數量較平日明顯大增，早上10時開店後的3個小時內做個不停，已至少剪了40多人的頭髮，亦持續有多人等候。

而麥先生於理髮後表示，最近一次理髮於農曆新年前夕，頭髮已經兩個月未曾修剪，頭髮已經過長影響儀容，「實在頂唔順」，因而於理髮店重開日急於修剪。他認同應容許理髮店重開，以提供日常必需的服務。

顧客現時進入理髮店必須至少接種1劑新冠疫苗，並且使用「安心出行」，而工作人員及顧客理髮過全程均須佩戴口罩。