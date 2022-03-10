廉署總部成第5個「個案追蹤辦公室」　每日數百職員參與抗疫

第5波疫情嚴峻，政府需動員不同部門人力物力參與，其中位於北角的廉署公署總部成為負責分配抗疫物資的地址外，廉署在上月投入運作的第5個「個案追蹤辦公室」，數百名職員在追蹤個案、發出隔離令和熱線支援等各方面，都擔當支援角色。

廉政公署總部成為第5個「個案追蹤辦公室」，已於上月25日開始運作，職員以電話方式聯絡由衞生署證實的確診者，要求他們提供個人和密切接觸者的人數及個人資料。現時每天約有200名廉署人員參與有關工作，星期六、日可增至300人工作，平均每天可處理數千個個案。

人員從協助追蹤個案開始，於取得確診者及密切接觸者資料後交由於衞生防護中心協助當值的廉署同事發出隔離令，再由另一批同事統籌，透過相關物流單位派送抗疫物資給接受居家隔離的人士。人員亦會查詢和核對資料，有助日後發出隔離令、安排送往隔離設施、分流、派發物資和其他跟進工作等。

電話追蹤個案期間，職員也會遇到確診者和其家人提出其他查詢和求助，例如要求物資和生活所需，或者憂慮生活和工作安排等，人員會盡力開解，紓緩他們不安情緒，並同時提供相關的抗疫資料。自2月起，廉署人員輪流駐守衞生署的衞生防護中心，24小時運作，每天當值約有60人，協助中心已確認資料的密切接觸者，發出隔離令並接聽相關電話熱線。