養和醫院日設40視診名額　收費320至560港元　藥費另計

第5波新冠疫情對本港公共醫療體系造成衝擊，不少病人未能獲得適切診治。位於跑馬地的養和醫院在2020年4月起設有視像會診服務，至今已為約6,000名病人診症，而近日醫院將病人的視診名額增至40個，接受新冠病人求診，收費與基層醫療收費劃一為320至560港元，額外加上藥費。若病人要送藥服務，則需加上運輸費用。養和指，現時有2名醫生參與，預計未來可再增加1至2名人手及視診名額。

養和醫院副院長陳煥堂今日(10日)表示，該院在前年起已為病人提供視診，以曾看診病人及長期病患為主，部分人在診症後會獲醫院派發深喉唾液樣本樽，以了解是否患上新冠，至今已做過6,000個視診。

由於此波疫情有不少新冠病人留家隔離，未曾求醫，因此該院近日將視診名額增至每日40個，並有2名醫生診症，望為他們診症。陳續指，病人可透過網頁及預約系統預約，在本月7日至14日，已有150人預約。他表示，近日採用視診的近90%都是新冠病人，不少使用視診的病人均病情較為輕微，例如有咳嗽、喉嚨痛、肚瀉等。

陳指，過往有新冠病人前往養和求診，院方會先要求病人在院外一指定位置等候，醫生亦會透過視診系統為其診症，若順利完成診症，病人可隨即取藥離開，但亦有病人需要進一步檢查，醫生就會到有關位置，向他檢查及診症，亦能取藥離開。

陳透露，其轄下位於中環的家庭醫學及基層醫療中心將暫時關閉，因此騰空了醫生人手，故很快就會多2至3名醫生加入視像診症團隊。另外，政府改裝多個體育館作輕症或正康復新冠長者的暫託中心，陳指養和將會負責位於小西灣體育館的暫託中心運作，大概有160張床。