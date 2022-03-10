港鐵去年客量回升23%　物業利潤助轉虧為盈賺95億　末期派息1.02元

本地疫情逾兩年未過，重創運輸百業。惟受惠於去年疫情稍為緩和，港鐵今日(10日)公布去年業績由虧轉盈，全年純利達95.52億港元。其中，香港物業發展的利潤為93億港元，按年升近7成，收益主要來自「日出康城」第7、8和9期。已批出「港島南岸」第5期和第6期新物業發展項目。港鐵建議末期普通股息為每股1.02港元，全年普通股息合共每股1.27港元，按年增加3.3%。

港鐵去年經常性利潤為468.49億港元，按年升10.1%，回升主要是去年下半年疫情緩和，本地乘客量回升，帶到經常性業務利潤錄得18.08億港元。然而，過境鐵路服務暫停、機場快綫乘客量下降，香港車務營運的總收入由2020年的118.96億港元增加10.8%至 131.77億港元。但香港車務營運EBIT仍錄得虧損，全年虧蝕42.62億港元。

客量方面，本港客運總乘客量為至16.2億人次，按年升23.3%；周日平均乘客量升22.4%至475萬人次。惟由於未通關，過境服務僅錄得50萬人次，按年跌93.6%；機場快綫客量亦跌30%至220萬人次。

港鐵行政總裁金澤培指，今年本地疫情突然變得極為嚴峻，各行各業深受影響，相信港鐵需要較長時間才可回復至疫情前的情況。