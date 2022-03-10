今增31402確診　快測呈報平台佔7012宗　第5波疫情個案數字破60萬

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，經24,390宗個案經檢測確診，當中10宗為輸入個案，其他為本地個案。另有7,012宗經呈報平台登記及成功確認，已對相關患者發出隔離令。換言之，本港新增31,402宗新確診，而第5波至今累計604,788宗個案。

歐表示，目前疫情最新形勢是3月初為高峰，而本月5至6日檢測確診的個案開始回落，相信疫情已見頂，近日有回落趨勢，加上快測研判，近日只有約1萬快測確診個案，似乎已開始回落，但仍呼籲市民需要堅守防疫措施。

現共有722間安老院舍受影響，其中過去兩周新增437間，佔全港安老院舍54%。第5波之中，安老院舍共涉22,070個院友受影響，佔全港院友29.4%，以及5,880名職員，佔所有安老院舍職員19.7%。殘疾人士院舍共有248間有爆發，過去兩周新增183間，佔全港殘疾人士院舍54%。第5波之中，共有5,900個院友受影響，佔全港院友32.3%，以及2,220名職員，佔所有殘疾人士院舍職員21%

何婉霞表示，馮堯敬醫院由明日起成為新冠病人定點醫院，有260張病床會轉為新冠專用，轉至大口環醫院等。現時有9,350位確診及初步確診者，於各公立醫院、北大嶼山香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞博館留醫。