添281名患者染疫亡　中年漢腹痛變敗血病最終不治

本港再多281名新冠患者死亡！醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今(10日)表示，過去24小時，全港有180名新冠患者離世，分別為123男57女，年齡介乎47至112歲，當中有167人是65歲或以上的長者，有94人來自院舍，122人未接種疫苗、22人打了2針。年輕死亡個案方面，包括1名47歲女士，本身有腫瘤，另1名48歲男子，本身無長期病，他於前日(8日)因腹痛到急症室，手術後出現敗血病，不幸過世。當局指患者死亡未必與新冠肺炎有關。

此外，何亦公布共有101宗滯後呈報的死亡個案，屬於上月28日至本月8日期間離世，涉及57男44女，年齡介乎52至103歲。而至目前為止，有75名患者情況危殆、173人嚴重、71人在深切治療部留院。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮補充指，現時共有2,937宗死亡個案，較昨日(9日)新增281宗死亡個案，死亡率為0.49%，當中包括10歲或以下兒童有5名，18至59歲成人有136宗，60歲以上長者有2791宗，佔95%，而80歲以上的長者有2,031宗死亡個案，佔69%。死亡個案中，有90.7%未打針或只打1針，其中80歲以上長者的死亡個案，有92.6%未打針或只打1針。

他續指，死亡率差別上，無打針或只打1針是死亡率是1.75%；如打2針，則只有0.97%，分別相差25倍。80歲以上長者如無打針或只打1針，死亡率達11.39%，打2針則只有2.42%，高出5倍。