去年疫情稍緩　多個服務行業收益上升　第四季運輸業升幅顯著

去年新冠肺炎疫情一度緩和，服務行業曾過一段小陽春，政府統計處今日（10日）公布2021年第四季及全年服務行業按季業務收益指數，指去年第四季與2020年第四季比較，大部分主要服務行業以價值計算的業務收益均上升，包括運輸業、住宿服務業及膳食服務業。政府發言人指，收益上升受惠於環球經濟持續復蘇，本地疫情穩定，以及消費券計劃對本地消費活動的額外支持。

多個行業於2021第四季較2020年第四季收益均錄得雙位數升幅，當中包括運輸業，升幅達66.3%，其次為升35.5%的住宿服務業、膳食服務業則排第三，上升29.1%，而進出口貿易業則上升19.8%，而地產業的業務收益同期則錄得17.4%的跌幅。

按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升38.5%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升20.8%。

統計處指，約一半主要服務行業經季節性調整的業務收益均錄得不同程度的升幅。當中，運輸業和貨倉及倉庫業的業務收益按季分別上升6.6%和4.4%，而銀行業的業務收益同期則下跌16.2%。

2021年第四季與第三季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益上升5.3%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益亦上升1.5%。

大部分主要服務行業的業務收益於2021年錄得按年增長。當中多個行業均錄得雙位數升幅，包括運輸業上升54.0%；住宿服務業上升38.3%，而貨倉及倉庫業亦有27.4%升幅等。至於銀行業的業務收益較2020年全年下跌4.3%。

政府發言人表示，受惠於環球經濟持續復蘇，本地疫情穩定，以及消費券計劃對本地消費活動的額外支持，大部分主要服務行業的業務收益在去年第四季繼續按年上升。進出口貿易業、批發業、水上及航空運輸業、貨倉及倉庫業，以及速遞業的業務收益繼續顯著上升。

其他行業，例如零售業、陸路運輸業、住宿服務業、膳食服務業，以及行政及支援服務業的業務收益亦錄得按年升幅，然而這些行業的業務收益仍低於衰退前水平。至於銀行業和地產業的業務收益下跌。

發言人指出，最新數據僅反映截至二零二一年年底的情況。近期的本地第五波疫情以及因而收緊的社交距離措施，已令多個服務行業的業務受到巨大壓力，尤其是與本地消費相關的行業。