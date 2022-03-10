患者塞爆急症室　醫護超負荷　伊院前顧問醫生爆喊： 同事好辛苦

政府日前宣布將伊利沙伯醫院轉為接收新冠患者的指定醫院，提供1,500張病床。近日網上流傳影片，指伊院急症室前顧問醫生何曉輝提到急症室醫護人員近月「捱得好辛苦」，然後突然抽泣，身旁的行政總監張復熾等隨即拍其肩膀安慰，亦有人遞上紙巾。據悉，有關場合為伊院召開員工大會，講解伊院專收染疫者的安排。

醫管局前日宣布將伊院轉為接收新冠確診者的指定醫院，該院昨日(9日)起，一連4日安排非新冠病人轉院及出院，預計到下周日(13日)會完成交接工作，屆時會將現時滯留急症室的病人陸續上病房治療，亦可按病床情況接收新的確診者。

消息指，為了令前線人員了解相關安排，該院昨日召開員工大會，其中何曉輝發言時提到，大量的新冠確診者留在急症室未能入院，令同事們「捱得好辛苦」。

據了解，何曉輝在伊院工作35年，他自1996年嘉利大廈大火已負責急症室工作，「見慣大場面」，原本在本月退休。有伊院的醫護人員表示，自疫情以來，何每日早上7時便回到醫院上班，為未能入院的病人診症。

將近退休的他，仍每天與同事並肩作戰，深受同僚愛戴。有負責其他病房的醫護人員表示，即使不認識何本人，但聽聞他的事迹，加上看到他落淚，也感到非常心酸。