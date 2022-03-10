申領恩恤津貼需入公院　社署無計劃調整　勞工界斥違背原意

港府前年11月公布推出5,000港元恩恤現金津貼，以鼓勵市民接受檢測，援助因確診而「手停口停」的患者，惟計劃中申請資格的其中一項：須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難，在現時公立醫院爆滿的情況下，將不少打工仔女拒之門外。有早前確診的市民表示，自己符合計劃下其他要求，唯獨未能入院，結果不獲資助，狠斥當局處理甩漏、未有定期審視措施；有勞工界代表批評相關做法違背政策理念，促擴大保障範圍。社會福利署回覆則指，現時無計劃調整上述津貼的申請資格。

第5波疫情勢兇夾惡，確診人數瘋狂飆升，醫療系統瀕臨崩潰，上萬名患者在家無了期等候入院，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業2月中旬亦曾呼籲，年輕、病情穩定、症狀輕微，而又未入院的病人，冷靜、耐心在屋企等候，如果召喚救護車去急症室求診，只會加重所有抗疫部門的負擔，甚至阻礙嚴重病人得到醫治的機會，政府亦急急興建各類隔離設施以應付大量確診病人。

港九勞工社團聯會(勞聯)副主席譚金蓮表示，收到不少工友查詢，但都因未有入院而失去申請資格，批評現時確診宗數愈來愈多，但成功申請的人卻意外地少，有關當局卻未有按現實情況更新審批資格的條件，例如隔離中心、快測平台仍未適用，淪為空有政策卻幫不到有需要人士。她續指，措施當初理念是減少確診者因治療引致經濟困難的擔心，但到頭來卻只因不能住院就失去津助，而疫情下不少行業轉成日薪出糧，工友只會更擔心影響生計而隱瞞病況繼續上班，促請當局擴大適用範疇，不要拘泥於治療地點。

議員鄧家彪亦指，於現時疫情嚴峻下，公立醫院只能優先安排情況嚴重的病人、長者，以及兒童入院，令一般打工仔女根本難以申請津貼，建議當局將申請門檻涵蓋至隔離中心，以協助在職人士不會出現手停口停的問題。他續指，於抗疫層面而言，過往經驗反映只要走漏一、兩個個案亦會出現大爆發，而過去一個月亦揭示支援不足會影響市民信心，提供津助支援可給市民信心，令他們確診後會如實申報，是對整體社會抗疫最好。

港府當時推出5,000港元確診津貼，申請人必須獲衞生署確認在2020年11月22日當日或以後在本地感染新冠肺炎的香港居民，並於現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，亦須在公立醫院留院治療而面對經濟困難，計劃毋須接受特定的經濟審查，但必須聲明符合上述資格並就其目前的就業狀況提供基本資料，合資格申請人可向駐院的醫務社工提出申請。至於享有有薪病假的員工，若已用盡有薪病假，而因確診後長期留院，證明收入受影響，也可提出申請。

社署回覆指，上述申請資格仍然生效，自關愛基金推行上述津貼以來，政府不時推出及加強各項抗疫措施，應對不斷變化的疫情，現時無計劃調整上述關愛基金津貼的申請資格。而截至今年3月7日，社署共接獲1,463宗申請，其中1,203宗符合資格的申請已安排發放津貼，其餘149宗申請現正進行審批，即共派發約601.5萬港元，社署曾預計推出相關恩恤津貼的開支為2,625萬港元，換言之，若撇除行政開支，該筆款項足以支付逾5,000人的確診津貼。