自香港前往澳門人士發病率較高　衛生局拒承認快測結果作入境憑證

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心早前要求，所有由香港前往澳門的人士，必須在登上往澳門的交通工具時，出示24小時內符合要求的病毒無染疫結果證明。衛生局傳染病防控處處長梁亦好今日(10日)重申，近期自香港入境澳門的人士發病率較高，澳門方面不接受快測結果。

至於內地方面，由於部分省市仍有確診，單是廣東省，深圳和東莞亦持續錄得個案，故澳門暫無計劃考慮放寬核檢有效期，但會密切動態評估風險，做好各項防疫措施。

按照澳門衛生局指引，如未能出示之非澳門居民可被拒絕入境。違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。澳門當局不接受以唾液為樣本的核酸檢測報告作為入境用途，僅接受以鼻咽拭子、口咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的呼吸道樣本、或以肛門拭子代替的嬰兒核酸檢測報告；同時，檢測方法須以聚合酶鏈式反應進行的新冠病毒或新冠肺炎核酸檢測。病毒檢測結果證明須為由醫務專業人員進行或監督下採樣的樣本。另外，受澳門政府同樣認可與本港衞生署認可的機測機構。