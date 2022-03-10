政Whats噏：鄒幸彤形容獄中享受世界　反問咁講係咪太囂張

依家正在服刑嘅前支聯會副主席鄒幸彤，失去自由嘅日子應該好難捱，但佢佢前日(8日)喺社交平台話，喺獄中可以上天台行吓，另一樂事就係睇書，形容係大條道理咁享受世界，反問坐監坐到咁係唔係有啲太囂張？

鄒幸彤喺社交平台貼文話早前仲可以上天台「行街」（放風）嘅時候，有一次佢借咗張瑜伽蓆，打算做仰臥起坐，但咁啱見到牆外嘅藍天青山，有麻鷹喺到飛翔，突然就覺得好寫意，懶洋洋咁唔想郁，就由做仰臥起坐變成攤低，仲話「躺草地」係人生一大樂事。

另一樣樂事就係睇小說，尤其係啱啱上完庭正好有藉口乜嘢都唔做，借本無無聊聊嘅書，將所有被舖攤開，睇到天昏地暗，覺得好舒爽。佢又話喺出面都冇咁多閒散時間，反而有啲內疚感，仲話依家大條道理咁享受世界，反問坐監坐到咁係唔係有啲太囂張？

鄒幸彤涉嫌呼籲市民參加去年未經批准嘅六四集會，佢事後否認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。經審訊後，佢被裁定罪名成立，判監15個月，其中5個月准同其前年六四煽惑案件同期執行，故鄒就兩案嘅總刑期為22個月監禁。