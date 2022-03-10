3建築獲古諮會同意升格　香港大會堂有望成本地最年輕古蹟

中環香港大會堂有望成為最年輕法定古蹟！古物諮詢委員會今（10日）開會一致通過3座一級歷史建築，中環回教清真禮拜總堂、中環香港大會堂及旺角雷生春，升格為法定古蹟的建議。古物古蹟辦事處指會根據《條例》的條文推展有關工作，待獲行政長官批准後，將會藉憲報公告宣布上述建築物成為法定古蹟。

中環香港大會堂在1962年啟用，具備60年歷史，為現代主義建築的典範，大會堂的音樂廳以聲樂效果聞名，傳音效果絕無僅有，並因此確立大會堂的地位。其中歷任所有港督的就職典禮均在該音樂廳舉行，升格後，大會堂將成為最年輕的法定古蹟。

至於回教清真禮拜總堂位於中環些利街，建於1915至1916年間，為本港現存最古老的清真寺，升格後將成為第一間法定古蹟的清真寺。建築包含宣禮塔及禮拜殿，內部採用宏偉的麻石柱，具備伊斯蘭色彩。其中宣禮塔呈圓拱頂，配以尖飾及色彩繽紛玻璃，在港極為罕見。

旺角雷生春同樣有望成為「第一」，成為第一幢法定古蹟的唐樓。雷生春建於1931年，為4層高唐樓，現由浸會大學活化成中藥中心。與典型唐樓風格異同，雷生春採用弧形設計，融合中式藝術及新古典建築風格，至今仍保留天台的烟囪。建築物地下運用9條花崗石柱，令一樓以上的遊廊伸展至行人路，不但為路人遮蔭擋雨，更讓路人觀賞街景及方便溝通。此外，早於在2000年，雷氏家族決定將「雷生春」捐贈予政府，以作保育用途，屬香港首次有私人業主無償捐贈的歷史建築。會上，有委員形容以往雷生春如同鬼屋，樂見其從前的破落唐樓成為古蹟。

另外，建於1950年的葵涌中葵涌公園石屋，則獲委員通過擬議為二級歷史建築。中葵涌公園昔日為2個牧牛場，包括瑞峰牧場及梁發牧場。石屋的前身為瑞峰牧場主人渡假屋，並曾發生山泥傾瀉。惟會上多位委員直言不知道石屋曾存在牧場。至於建於1949年的紅磡青州街2號前九龍船塢紀念學校，及建於1966年的南丫島洪聖爺灣前南丫警崗因設施破舊不作評級。