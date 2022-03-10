「Lunch哥」涉違禁聚令IFC組織聚集　4.19裁決

近年經常在示威現場現身的「Lunch哥」李國永，被指於前年9月在中環國際金融中心商場（IFC）內組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令，被票控組織受禁群組聚集。他否認控罪，案件今（10日）在東區裁判法院續審。辯方結案陳詞指，被告當時真誠相信沒有違法，引述精神科醫生指被告理解能力較常人低、固執及堅持己見；控方則指相關法例已例明法定免責辯護，辯方提出的辯解理由並不適用。裁判官葉啓亮將案件押後4月19日作裁決。

19歲被告李國永 ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。控方今天陳詞時，指辯方在書面陳詞中，引用普通法下的合理辯解，以被告沒有犯罪意圖作抗辯理由，惟被告涉嫌干犯的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，其第7條已列出相關罪行的法定免責辯護，故普通法下的辯解並不適用。控方又指，即使普通法下的合理辯解適用，被告當時亦不可能真誠相信自己的行為不會招致違法後果。

辯方則陳詞指，合理辯解與法定免責辯護並沒有牴觸，兩者有共存空間，而法定免責辯護亦理應涵蓋合理辯解，即被告沒有犯罪意圖，已滿足了法定免責辯護。裁判官葉啓亮則向辯方表示，辯方應就存在合理辯解舉證，惟被告沒有作供，法庭應如何判斷被告真誠相信自己沒有違法？辯方則回應指，從被告在現場的回應，法庭可推敲被告當時的信念，又提到被告的精神科醫生報告，指被告理解能力較常人低、固執及堅持己見，指當時無人告知被告已違法和要求被告離開。

審訊證供指，便衣警員在案發中午12時許到達IFC商場，看見被告在徘徊，其後有一男子加入，被告帶頭與該男子在商場游走，一同呼喊「五大訴求 缺一不可」等口號，被告亦曾舉起「五一」手勢。過程中，有第3名人士和應口號，當被告叫「831」時，該第3人便叫道「打死人」。在場警員觀察一段時間後決定上前票控，事前並無給予警告。辯方就指現場警員沒即時阻止被告的行為，是將搜證工作凌駕公共衞生之上，及對被告有偏見。警員否認，並解釋當第3人開始和應，便構成受禁群組眾集。

案件編號：ESS 7063/2021