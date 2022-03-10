政Whats噏：畀快測呈報嚇親　馮家強：來回地獄又折返人間

第5波疫情大爆發，確診人數眾多，政府喺本周一（7日）推出快速測試呈報平台，畀確診者登記，曾因一時間太多人登入導致大塞車，而前香港教育專業人員協會總幹事馮家強都有呈報，仲話畀份文件嚇死，形容好似來回地獄又折返人間。

馮家強呢排喺社交平台都貼上對每日430疫情記者會嘅訊息，疫情大爆發，人人自危，追貼疫情資訊無可厚非。點知喺前兩日佢突然自爆原來喺上月27日已中招，經過咗幾日再驗快速測試已轉為冇染疫嘞，而佢本身打咗兩針，應該喺第6同第7日都係有染疫就可以出關。

政府話搞個快速測試呈報平台，一拖再拖終於喺本周一推出，佢亦有登入呈報。填完表後，隔一段時間，收到短訊指示去另一個網址，填完身份證號碼、電話號碼同參考編號，跟住佢影咗身份證，再將染疫嘅快速測試相片上載後，就會出張英文嘅隔離令，寫住名同隔離完結日期，亦都有註明，如果打齊兩針，第6同第7日快測係冇確診，就可以視同完成隔離令要求。

跟足程序，點解會嚇親？佢話填完表之後，就叫人隔離14日嚇死人，然後下一步畀返張隔離令，就註明打齊兩針，第6同第7日快測係冇確診，就可以視同完成隔離令要求，即係可以出關，佢形容係來回地獄又折返人間。

佢同眾多市民都提出同一質疑，就係唔明點解文件只得英文版本冇中文？不過，當局尋日都已為咗冇中文版而道歉嘞！

照計完成7日家居隔離就可以自由嘞！但為安全起見，佢遲多兩日喺第9日先出關。佢話今次因染疫請咗一星期病假，而對上一次請足一星期假係中學時哮喘發作嘅時候。日前佢仲分享自己確診同處理嘅心得，話即使打咗兩針，都唔好預自己7日一定出到關，因人人情況唔同，要保持心理健康，要儲存糧食同藥品，以備不時之需，仲話若果有必須出席嘅飯局，最好喺飯局後各人做一次快速檢查，咁就可以保護自己同其他人。