政Whats噏：何啟明再出手　網上推介社署急聘本地照顧員

香港疫情嚴峻，勞工及福利局局長羅致光早前話，由社會福利署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，以及有時限地放寬「補充勞工計劃」嘅規定。但唔知本地係咪請都唔夠照顧員，勞福局副局長何啟明今晚(10日)就喺社交平台貼文，話急速招聘本地照顧員喎，仲要附上連接，直接搵到佢本人添！

何啟明喺Facebook貼文，話社署急速招聘本地照顧員，月薪$31150，合約期3個月，獲招聘人士按安排到社區隔離、檢疫中心、暫託中心、安老院、殘疾人士院舍或其他僱主指定嘅地點工作，照顧確診長者或殘疾人士。

而入職條件係，小學程度學歷、可以寫交班記錄、識廣東話、最好有一年照顧經驗。佢仲寫明招滿即止，希望大家幫手轉介。佢仲附上自己嘅WhatsApp Link，唔知係咪要親自幫手面試。佢咁快手，相信有兩個原因，其一係照顧員真係相當短缺，其二香港咁多人失業，都好需要一份工。

其實之前有院舍人手緊張，向何求助，何都有就此錄製錄音廣傳，及後勞福局接獲數以百計實名查詢，並轉交機構直接聯絡跟進。可能因為上次成績唔錯，佢今次就再幫手招聘喇！