隔離冇床位?　政府五檢疫設施使用率低至2%

香港大爆疫，不少染疫人士因港府聲稱隔離設施不足，而要留家隔離、增加社區傳播危險，但政府資料同時顯示，現時五個檢疫設施包括三間檢疫酒店的使用率極低，整體使用率只有2%，當中更有一間酒店及一個康樂中心轉型的檢疫設施零使用。

政府檢疫設施統計顯示，截至今(10日)中午12時，香港麗悅酒店、香港遠東絲麗酒店及華麗都會酒店的596個單位只有9人使用，其中有142個單位的麗悅酒店單位全部丟空，另外兩間酒店亦分別只有5個單位及4個單位有人入住。政府康樂中心轉型的檢疫設施同樣「靜英英」，如有120個單位的少年警訊永久活動中心也只有8人使用，有99個單位的西貢戶外康樂中心更無人入住，慘被丟空。

對於有人無處隔離，有檢疫設施卻零使用，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，第5波疫情爆發前，當局會進行詳盡追蹤並安排密切接觸者入住檢疫中心，後來個案急增，政府推行居家檢疫制度，以致檢疫中心使用量較低，他強調，政府正陸續安排一些原本用作檢疫中心的設施轉為社區隔離設施。