上季金融市場情緒指數錄99.7　區塊鏈及加密貨幣話題最熱

香港大學金融科技指數系列推出香港金融科技市場第四季度情緒指數(FBI)，透過分析本地媒體就金融科技的報道，了解社會對行業的整體看法和觀感。港大基於去年10月至12月約1,141條有關金融科技的新聞報道，得出2021年第四季度的FBI為99.7，較上一季度上升4.8%。所有分類指數之中，區塊鏈及加密貨幣的分類指數升幅最大。

香港大學金融科技指數系列計劃，推出香港金融科技發展指數(FGI)和香港金融科技市場情緒指數(FBI)，以量度本地媒體報道對本地金融科技公司的前景以及該行業的總體看法，亦是香港首個提供有關該行業發展指數的指標，旨在及時提供資訊以追蹤香港金融技術行業的增長和發展。

港大將6個行業分類，包括保險科技；財富科技與信貸科技；區塊鏈及加密貨幣；電子支付及數字銀行；監管科技及網絡安全；以及其他相關行業。結果發現，6個行業的分類指數均呈上升趨勢。

所有分類指數之中，區塊鏈及加密貨幣的分類指數升幅最大，原因為貿易聯動以及近期大熱的非同質化代幣。保險科技和電子支付及數字銀行分類指數的上升分別源於網絡保險的引入和電子支付的普及化。

監管科技及網絡安全的分類指數有輕微上升趨勢，主要源於今季度少了有關網上騙案報道。本季度亦有多篇關於大灣區發展的正面報道，從而令其他相關行業的分類指數出現輕微上升。

另外，港大亦分析往年5,000篇新聞報道，2021年的熱門詞可得出包括「消費」、「電子支付」、「大灣區」和「跨境」。2020年的熱門詞除了「電子支付」還包括「平台」和「疫情」，可見得電子支付仍是金融科技的重點發展領域，其目的為促進大眾消費。