你要知：必學延長食材保存期　營養師教路罐頭同樣食得健康

本港新冠肺炎疫情持續，不少人會囤積食材以減少出外採購次數，而不少人首先想到罐頭及冷藏食物。罐頭予人感覺並不健康，新鮮食物不懂保存又容易造成浪費，但營養師直言只要妥善存放，新鮮蔬菜存放一周並冇問題，而罐頭因加工過程需加熱食材，部分罐頭的營養價值甚至高於新鮮食材！

新鮮蔬菜幾乎是大部分人搶購首選，營養師吳瀟娜指，買新鮮蔬菜的時候，需注意不同種類的存放方法，「有葉的蔬菜以濕廚紙包裹好放入膠袋，再放入雪櫃即可保存數日。根莖類蔬菜則不宜放入雪櫃，放置於不潮濕、不受陽光直射的室溫環境即可」。至於洋葱、薑等香料類比較耐放，亦可購入一些配搭食用。

除了存放方法外，新鮮蔬菜食用次序同樣講究，吳指出，「頭3到4日宜先吃葉菜、瓜菜及菇類等，之後幾日才吃根莖類，例如是番薯、薯仔、蘿蔔等，最後吃辛辣香料類，例如是洋葱、薑之類配料較耐放的種類。」這樣吃不但營養均衡，亦可減少蔬菜壞掉，避免造成浪費！

除了蔬菜，不少人會選購一些雪藏食物及罐頭儲糧，但其實罐頭也可以食得健康，吳解釋，「以罐頭魚或蔬菜為例，除了少量水溶性維他命B、維他命C會流失，其他營養價值大部分都被保存。此外，罐頭食物在加工過程中會加熱食物，例如是沙甸魚加熱過後，魚的骨頭都可以食用，變相增加鈣質攝取。而番茄類食材加熱後，它的茄紅素更易被人體吸收，因此部分罐頭食物的營養價值或高於新鮮食物！」

想選擇健康的罐頭，吳建議留意罐頭上的營養標籤，納含量、脂肪及飽和脂肪等數值即可，「可購買罐頭蔬菜，例如菇類、番茄、茄汁豆、腰豆、扁豆或粟米等，都是保存期較長又健康的食材。」至於冷藏食材，吳表示雞柳、豬柳及海鮮類，例如三文魚、蝦、帶子等，都保存較大的營養價值，因此建議大家可常備在家。