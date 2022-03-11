順天邨2患者拒入住隔離營　須警員到場帶走

觀塘順天邨在過去數日，有6幢樓宇被圍封強檢，當中4幢發現超過1000宗個案，其中1幢大廈有2名居民拒絕配合「隔離令」，須警員到場協助帶往隔離。

警方昨晚深夜在facebook發文，指全力支持政府對抗第五波疫情，昨日應衞生當局要求，到順天邨其中1幢於昨日完成圍封強檢的大廈協助。因有確診的居民收到「隔離令」後，拒絕遵從指示。警方到場協助後，最終將該2名居民送往隔離。

警方再次呼籲，為阻截病毒於社區擴散，衞生當局會向檢測呈陽性的市民發出「隔離令」；而警方作為其中1個執法部門，會繼續協助當局執行「隔離令」。根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能觸犯「妨礙公職人員」罪，可被罰款5,000元及判處監禁2個月；如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁6個月。

保安局局長鄧炳強昨日(10日)指「隔離令」具法律效力，市民無權選擇是否入住隔離設施，如拒絕配合，最高可判罰款5,000元及監禁2至6個月。