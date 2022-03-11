兄長疫歿　醫療資源被轟錯配　梁美芬續斥政府家居隔離措施欠妥

本港第5波新冠肺炎疫情持續，連日來病亡人數破百，政府統籌隔離等工作屢受批評。消息指，議員梁美芬的兄長染疫後，聽從政府指引居家隔離，惟最終於日前不敵病魔離世。梁近日批評，政府沒有做好統籌工作，未能妥善調動醫療資源，建議政府應優先處理高危人士、盡快調配足夠的醫護人員，以減低確診及死亡數字。

第5波疫情爆發以來，直至昨日(10日)已有將近3,000人染疫離世。梁美芬早前透露其一名親人染疫，且起初只是輕症並跟隨政府指引在家隔離，未幾病情惡化最終離世。梁其後回應指，兄長離世前未得及時通知且沒有機會提供幫助，她對此深感難過，希望確診患者必須向外求助。

梁認為，當局應優先處理包括長期病患、未接種兩針疫苗的長者及兒童等高危人士，他們未必懂得分辨病情輕重，理應即時治理，絕不能留家隔離，由醫護觀察病情。她又建議當局，盡早實施短時間的禁足措施，只允許部分重要行業繼續運作，並可向全民派發快速檢測包，避免市民出門強檢。她希望政府動用「緊急法」，讓廣大市民獲得急切需要的物品；同時可招募內地及私家醫院的醫生，盡快解決醫護不足的問題，令病亡數字減到最低。