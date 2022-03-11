殯儀業界呻疫情下負荷能力到頂　斥政府制度僵化拖慢喪事流程

本港疫情失控，醫療系統崩潰，大批需急切救治的病人得不到援手而離世。為了解決殮房屍滿為患的困境，醫院早前亦設置冷凍貨櫃來存放新冠逝者遺體，亦有殯儀館於停車場臨時設停屍間，用貨櫃存屍。有殯儀業界代表亦苦呻業界負荷能力已到臨界點，又批評政府在非常時期，制度仍然十分僵化，令喪事流程常有阻滯。

殯儀業商會理事長郭凱邦今日(11日)於電台節目表示，本港平均每日有100至130人死亡，而近日平均再新增100多名新冠患者死亡，令業界的負荷能力已差不多「到頂」。

他指昨日(10日)已透過視像會議形式，向多個政府部門包括食環署、衞生署、入境處、醫管局等反映業界意見，但結果卻未符合理想。他批評當局只增加火化爐的使用時段，完全未有考慮其他配套，如部分公立醫院不容許為死者「裝身」、當局批發死亡文件時有阻滯等，令喪事流程被拖慢。

對於近日有殯儀館被緋議向新冠肺炎死者的喪禮收取數萬港元消毒費及附加費，郭凱邦表示，這可能是因為部分殯儀館要員工穿着合適的保護衣、完成儀式後會尋找合資格公司消毒場地以導致成本上升所致，但他亦表示有部分殯儀館不會收取任何額外費用。