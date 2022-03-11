約96萬名長者小童未打針　港府指每日接種量僅達預期7成

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，港府今日(11日)舉行記者會交代疫苗接種工作。公務員事務局局長聶德表示，過去確診者的死亡個案，有9成是未接種或未完成3針，而現時疫苗接種總次數約1,380萬劑，6成為由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，4成為由內地研發的科興疫苗。12歲以上人士目前有90%接種1劑、79%接種2劑、215萬人接種3劑。

特首林鄭月娥會上重申，接種疫苗是恢復日常生活的必要條件，又提到減少重症及死亡個案需要增加病床，做到「床等人」，但預防方面卻「針等人」，希望之後急起直追。她又指，現時長者未打第一針有70萬人，小朋友則26萬未打針，未來會針對長者及小朋友接種問題，又稱希望小朋友打齊針可在復活節後復課。

聶德權又表示，持續發展會改善接種計畫，未來工作包括增加接種量，1月至今增加17間社區疫苗接種中心，流動接種站增加至4個，方便長者及學童接種。現時可以每日接種10萬劑量，但每日只有7至8萬接種量，認為仍有空間。

他又稱，目標是在3月18日前為全港1,096間院舍都安排外展隊協助注射疫苗，約970間院舍、接近4萬院友獲安排接種，現時院友接種率約52%。另外，兒童接種率約5成，目標是1個月後到9成，及為行動困難者提供在家接種，計劃正在研究中。