職位空缺加員工染疫　院舍近半人手不足

本港第5波新冠肺炎疫情未止，其中院舍更是爆發重災區，連日來有員工及住院人士感染。港府今日(11日)舉行記者會交代抗疫工作，勞工及福利局局長羅致光提到，院舍目前人手嚴重短缺，在職位空缺加上院舍員工染疫下，現時人手不足有近一半；政府會支持院舍閉環工作，包括建臨時住宿設施。

羅致光稱，抗疫工作人手不足，院舍人手短缺，有關部門早已增加薪酬，吸引人手加入，但直至今年年初，院舍人手短缺仍有20%，且有1成至2成的員工因染疫或成為緊密接觸者，目前總共約5成的護理人手未能投入工作。他強調因此需要從內地、本地招聘工作人員。

針對院舍地方不足問題，羅表示稍後有法例提交立法會修改院舍人均面積，但始終明白「遠水不能救近火」，目前業界已開始討論閉環管理院舍的問題，政府會從政策上給予支持，包括本周亦提供10多個貨櫃設置於院舍附近，給予護理員工暫住或隔離，同時調動酒店予支持院舍閉環管理。不過，羅認為員工都有家人需要照顧，如因閉環管理不讓其上班，則又要面對辭職及人手不足的問題，冀員工可以盡量配合，「做唔到百分百，都希望做到百分之八十」。

羅致光又提到，保護院舍最重要都是接種疫苗，當局去年年底打算增加接種率，但2成家人反對院友評估是否適合打針，超過3成評估後更反對打針，至目前仍有1成反對住院的長者打針。羅指，長者打針可保護他人，否則不幸感染的話，更會容易感染其他院友，希望反對院友打針的家屬可回心轉意。

公務員事務局局長聶德權在會上表示，院舍接種工作在去年已經推動，但院舍或院友家屬方面都存在問題，令接種率升幅較慢。目前當局目標是在1,000多間院舍安排外展接種隊，希望往後推動接種第2及第3針。他又指，過去兩個月接種率有升幅，認為是疫情爆發及疫苗通行證措施的緣故。