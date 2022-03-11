2937名患者染疫亡料僅冰山一角　何栢良：與延誤治療有關

第5波疫情的死亡人數居高不下，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）指出，至今2,937名患者死亡相信只是冰山一角，或有部分死者根本無入院，又提到對比其他中高收入城市，香港的死亡率明顯較高，認為與部分患者延誤治療，及長者的疫苗接種率低有關。

何認為，部分院舍爆發疫情的時間已久，但仍未獲得合適支援，醫管局的老人科外展隊亦未能派員處理，甚至有私家醫生因誤解而選擇不提供外展服務，認為不能再把大量人力物力用於隔離毋須入院的患者，佔用醫院病床。至於部分安老院舍反映，至今仍未有醫療團隊聯絡提供外展接種服務，或未能購買足夠的高規格口罩，何建議成立專責指揮中心，協調安老及殘疾人士院舍的防疫抗疫需要。

至於衞生防護中心指疫情已達到高峰「見頂」。港大微生物學系臨床副教授陳福和相信，如果接下來數天，確診數字仍穩步回落，疫情的發展將是審慎樂觀。他又提到，若有長期病又沒有接種過疫苗的年長人士染疫後，病情持續多日沒有好轉，應向家庭醫生求診。他補充，現時大部分新冠病毒患者，確診後7至10日通常都會康復八至九成。

至於有市民透過快速抗原測試確診，但到第14日測試仍然呈陽性，陳建議可轉用另一牌子的測試包，如果仍呈陽性便要求醫。陳又提到，若病人確診後已康復，之前又打過3針疫苗，已有一定的抗體水平，暫時毋須注射第4針。