中大新冠門診站首日服務　未見人龍

本港第5波疫情嚴峻，公立醫院不勝負荷，繼多傢俬家醫院加入援助，提供診症服務予新冠患者後，香港中文大學醫院昨日(10日)宣布，設立新冠門診站，今日(11日)起正式投入服務，供已預約的市民求醫。今早約10時，中大醫院門外未有人排隊，有不少到場看診的市民指自己由於未能預約指定診所，因此到場看診，花費約200多港元。

到中大醫院求醫的確診市民需要先在特定門口預約登記，等候職員帶到另一入口方可進入醫院，現場所見有零星市民到場看診，流程順暢。約在10時半離開的伍先生表示，自己在3月4日確診，近日的快測結果顯示他已無染疫，但由於自己仍有咳嗽的病徵，因此決定預約到場看醫生。

伍先生又提到，中大醫院的地點較接近其居所，交通方便，整體流程亦順利，整體花費約為200多港元，藥費佔45港元。而另一名確診者李先生則在3名家人的陪同下到場求醫，他表示整個預約皆是由家人安排，整體而言方便亦順利。

中大醫院指出，該新冠門診站會為過去14天快速抗原檢測(RAT)、核酸檢測證實染疫或與確診患者有緊密接觸的人士，提供門診服務。醫院要求快速檢測證實染疫的求診者，必須已將檢測結果上傳到衞生防護中心的申報系統，並於診症前出示確認短訊。