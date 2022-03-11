向警員淋潑通渠水　15歲少年罪成判囚4年半

警員前年到牛頭角上邨處理高空擲物案件時遭人投擲通渠水，事後一名15歲少年被捕。該少年早前於區院承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，及一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，但否認有意圖而淋潑腐蝕性液體及串謀縱火罪，經審訊後亦被裁定罪成。法官姚勳智今早(11日)判刑時表示，難以想像警員身穿制服執勤竟受襲，直指少年的行為完全罔顧法紀，置他人生命安全不顧，考慮後將他判囚4年半。

15歲被告承認的2罪，指他於2020年3月4日，在其住所管有3把錘、1把板手，另管有1把刀、2罐打火機燃料及1副手銬。被告另否認於同年3月2日，意圖使一高級警員受傷，而淋潑腐蝕性液體、即硫酸，及於2月1日至3月4日在香港與施瀚荣串謀縱火。辯方求情時引述被告的背景等報告，指被告智力偏低，患有過度活躍症，需要求診精神科，而其父亦患有癡呆及妄想症，需要被告照料。被告已對愚昧犯案感到十分後悔，亦十分擔心其父。辯方亦替被告呈上多封求情信，讚賞被告細心有禮等。

法官判刑時指案件嚴重之處，在於被告看見樓下警員，仍從高處直接擲下混合了硫酸等物體的樽，致使警員受傷，若直接擊中警員頭部或身體，後果不堪設想，且警員其後更檢取多個玻璃樽碎片，案情嚴重。而被告更與他人商討製造汽油彈等，法官指香港人煙稠密，一旦火勢發生，隨時一發不可收拾。雖被告的教導所報告正面，但考慮到案情及被告曾被判入院舍，認為不適宜再判被告入院舍，最後考慮到被告並沒有實際執行計劃、犯案時的年紀及需要照顧父親等，最後將他判囚4年半。法官判刑後向被告表示他孝順父親，囑咐被告在獄中反省，出獄後好好做人及照顧父親，勿再犯事。

控方案情指，在前年3月2日凌晨，警員到九龍牛頭角上邨處理案件時，多個載有液體的膠樽及玻璃樽突然從高處墮下，令警員被腐蝕液體弄傷及蝕破部分制服。警方其後拘捕被告，被告在警誡及錄影會面中承認因一時貪玩，看見有警員在樓下，便和施瀚荣把不同物質及通渠水混合入膠樽，在廚房窗口投擲他們。警員其後在被告的住所，發現上述該些物質，更搜出刀及打火機燃料等，被告進一步承認管有該些物品，指是替施保管，有關工具包括用來破壞櫃員機、製作汽油彈及其他非法用途。另被告亦透過訊息與施曾討論製作汽油彈來進行施襲等。

案件編號：DCCC 1095/2020