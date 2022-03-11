議員批港府10萬劑新冠口服藥嚴重不足　陳肇始稱已向藥廠追貨

本港第5波疫情嚴峻，立法會衞生事務委員會今日(11日)召開會議，多名議員關注長者染疫情況，詢問醫管局是否已經買入足夠的新冠口服藥，更建議應向中央請求協助。議員田北辰估算，現時全港70歲或以上的長者大概有約80萬，而且短時間內亦不合適接種第3針疫苗，故屬高風險一群，又指2成人數，即16萬名長者受感染是合理推斷，保守推算應至少購入160萬劑口服藥。

他批評，曾多次追問當局有關3月中到港的口服藥劑量，惟未有具體透露當中的實數，更直言現時全球正搶購口服藥，質疑現有的10萬劑量是否足以應付，而之後所謂的分批到貨亦只得幾十萬，仍與160萬差得遠，關注當局有否請求中央協助「入貨」聯手抗疫。

醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏表示，根據最新的採購藥物資訊，現時口服藥的貨源是足夠給予議員所提到約16萬高風險服受感染的長者，又指口服藥貨源隨後亦會陸續分批運送，籲不必擔心。

食物及衞生局局長陳肇始會上提到，現時新冠藥物的供應主要為2種，分別是「莫納皮拉韋」及「帕克斯洛維德」，她表示當局非常注重藥物採購，她與行政長官亦曾分別去信藥廠，要求盡快運送新冠口服藥到港，並確保採購成功。另外，她又指現時已展開為老人院舍派發藥物，並由醫管局老人科的專科醫生處理。

另外，陳肇始又提到現正居家隔離的確診者或密切接觸者數量眾多，加上不少人士曾表示佩戴手帶有困難，故當局現已停止向家居隔離人士派發手帶，但仍會繼續派發物資包，及提供醫療協助等。

亦有不少議員關注康復者的接種疫苗相隔時間會否縮短，衞生防護中心總監徐樂堅表示，從染疫到康復後相隔3至6個月後才接種疫苗，為最理想激發抗體水平的時間，惟考慮到安老院舍長者屬高風險感染群組，故早前已縮短他們染疫後的接種疫苗相隔時間。