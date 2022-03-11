業界指院舍難執行閉環管理　高薪招內地護理反應不似預期

疫情嚴峻，院舍更淪爆疫重災區，政府因此有意向未爆疫院舍推閉環管理院舍，惟院舍業界卻指執行上有困難，擔心如一刀切採取閉環管理將會有大量員工辭職。此外，政府早前宣布以薪酬連津貼3萬多港元向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員的政策，據了解，有已應聘的內地人臨時打退堂鼓，指香港疫情太嚴重，被家人阻止來港。

安老服務協會主席陳志育今日(11日)於電台節目表示，目前已有10多隊醫療外展隊不停為院舍提供接種服務，相信下周五(18日)前可順利為所有安老院舍長者接種新冠疫苗。至於政府早前提出在長者及殘疾人士院舍進行閉環管理，他表示，香港目前只有約80間安老院沒有出現爆發，佔整體大約1成，而根據以往內地做法，會於社區爆疫時租用酒店或宿舍給安老院員工入住，以專車接送，期間不可以回家或接觸社區人士；另一方面可以暫停接收新長者入住。但他表示相信執行上有困難，如一刀切採取閉環管理，估計會有大量員工辭職；又指一些規模較小的院舍，更加適合閉環管理。

香港安老服務協會執委李輝亦表示，院舍普遍都不想參與閉環管理，形容現時沒有感染個案的院舍是「蒼海遺珠」，而且大多數是非密集、設在村屋的院舍，有院舍員工更表明，如果採取閉環管理將會辭職。她又指在下周五之前，除了因因家屬不同意，未能安排接種，所有已取家屬同意的長者均可以完成接種疫苗。

另一方面，據了解，勞福局至今已聘請到約70名內地合約照顧員，接受為期3日的培訓，其中30人已投入工作。但有報道引述消息指，內地人對相關招聘並不是十分湧躍，亦有人臨時「甩底」，「到火車站臨尾話唔做」，主要原因是歸咎於媒體將香港的疫情講得比較凶險，致「有啲申請者屋企人有擔心」，阻止申請者來港。