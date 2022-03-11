發泡膠箱隨處丟　釀衞生火災危機　議員促完善回收工作

葵涌七號貨櫃碼頭一批放在路邊的發泡膠箱昨日(10日)起火，社會關注發泡膠引發的環境衞生及阻街問題。有議員建議政府支持及擴大應用本地創科成果，進行大規模發泡膠回收；制定政策促進本地回收發泡膠，減少依賴出口內地及減低堆填區壓力，並統籌發泡膠箱集中放置在合適的政府地方，如廢物轉運站。

議員鄧家彪表示，內地在疫情下因衞生憂慮中斷入口發泡膠，本港堆積的發泡膠頓成垃圾，最終送往堆填區，加重堆填區壓力。他指，現在本地已有科創公司研發出新專利技術提升發泡膠效率，政府支持及擴大應用本地創科成果，進行大規模本地發泡膠回收及處理，並減少出口發泡膠至內地。

議員郭偉強表示，2019年發泡膠堆填區棄置量約3.2萬公噸，估計2020年及2021年發泡膠堆填區棄置量會多於2019年。他指，流動處理車能有效回收多處堆積的發泡膠，但實際操作上仍面對困難，例如電源提供、發泡膠堆積路邊行人路等，建議政府提供便利配套，以支持流動處理車運作。

睿智環保科技高級業務經理蘇穎珊表示，新技術可全天候極速降解發泡膠(EPS)並循環再造成純度達99.8%的塑膠原材料聚苯乙烯(PS) 。該技術配備隔濾和淨化裝置，能省卻預先清潔發泡膠廢物的工序以提升回收效率。