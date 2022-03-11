房委會延長非住宅租戶租金寬減　為期半年　1.04萬租戶受惠

疫情衝擊各行各業，香港房屋委員會轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶將可獲75%租金寬減，為期半年，由下月1日至9月30日。措施估計可惠及約1.04萬個非住宅租戶／暫准證持有人。

房委會今（11日）通過再度延長轄下合資格非住宅租戶／暫准證持有人和商用車輛月租戶提供的租金寬減。房委會續說，若相關租戶在上述延長租金寬減期內，若因遵照政府的防疫規定或指示而關閉處所，可申請全額租金寬免。就超級市場／超級廣場租戶，則需繼續提出申請並提供銷售額下跌的證明，才可獲得租金寬減。

至於租金寬減期完結前屆滿的租約，房委會指作為過渡安排，租戶在新租約的新租金達成協議前，會獲發暫准證，於租約期滿後以現有的租金水平繼續於有關單位經營。

房委會發言人表示，預計寬免措施惠及約2500個零售租戶／暫准證持有人、約3000個工廠大廈單位租戶／暫准證持有人、約70個廣告牌的租戶／暫准證持有人、約40份巴士車長休息室租約的租戶／暫准證持有人和約4800個停車場使用者。

房委會預計，是次寬免將少收約7.04億港元租金，若連同由2019年10月1日至今年9月30日共36個月期間，因租金寬減而少收的租金，總額估計約為36.5億港元。